Torcedor que teve celular derrubado recusa convite de Cristiano Ronaldo para conhecer Old Trafford

Após derrubar o celular de um torcedor do Everton no chão, Cristiano Ronaldo convidou o jovem Jake Harding, de 14 anos, para visitar o estádio Old Trafford. O caso ocorreu na saída de campo do Manchester United, que foi derrotado no Goodison Park. O astro português não teve o pedido de desculpas aceito.

Sarah Kelly, mãe do menino, disse que ele não quer conhecer Cristiano depois de ser supostamente agredido pelo craque. Em entrevista à Sky Sports, ela explicou o motivo.

“Só porque ele é o Cristiano Ronaldo? Por que faríamos isso? Agiu como se devêssemos um favor a ele, mas sinto muito, não devemos. Recusamos gentilmente a oferta de ir para o United porque Jake não quer ir para lá e não quer ver Ronaldo”, disse.

O caso teria ocorrido após derrota do Manchester Unitede por 1 a 0, em jogo do Campeonato Inglês. O astro português teria descontado a irritação pelo resultado em Jake, que tem autismo. A mãe acredita que o pedido de desculpas não foi verdadeiro.

“Se ele fosse genuíno, acho que deveria ter se virado no momento do incidente, pegado o telefone de Jake e dito: "Me desculpe", concluiu Sarah

