Torcedor pula da arquibancada e quase atinge Cristiano Ronaldo; veja momento

Após a derrota de Portugal para a Geórgia por 2 a 0 na última rodada da fase de grupos da Eurocopa, um torcedor se atirou da arquibancada na tentativa de alcançar Cristiano Ronaldo, que estava se dirigindo para o vestiário. Imagens mostram que o craque português se assusta ao ver o garoto cair na sua frente e ser imediatamente levado pelos seguranças que o cercavam depois do jogo.

لقطة مشجع مع الاسطورة رونالدو 😅😅😅😨 pic.twitter.com/c5cLedf1xI — SALEH (@18s7_) June 27, 2024

Esta não foi a primeira vez que torcedores tentaram se aproximar do craque para abraçá-lo ou tirar uma foto. Na partida entre Portugal e Turquia, um garoto invadiu o gramado e conseguiu tirar uma selfie com Cristiano Ronaldo. A atitude encorajou outros torcedores a tentar o mesmo, mas sem sucesso.

O técnico espanhol Roberto Martínez, que comanda a seleção portuguesa, comentou as invasões por parte dos torcedores e disse estar incomodado com as ocorrências durante as partidas.

"É uma preocupação, estamos atentos. Todos gostamos que os torcedores reconheçam a importância das grandes estrelas e dos ícones, mas são momentos complicados e intensos, quebram a concentração. Não deveria acontecer, apesar de haver muita segurança", disse o treinador.

Mesmo com a derrota diante da Geórgia, Portugal se classificou em primeiro lugar no Grupo F, com seis pontos, e enfrentará a Eslovênia nas oitavas de final.