Torcedor morre durante partida da NBA entre Sacramento Kings e New Orleans Pelicans

Um torcedor morreu na última segunda-feira (4) durante a vitória do New Orleans Pelicans sobre o Sacramento Kings por 127 a 117, pela NBA. Ele começou a passar mal ainda no primeiro quarto da partida, que acontecia em Sacramento (EUA).

"Os serviços de emergência responderam rapidamente e fizeram a reanimação cardiopulmonar. Tragicamente, estes esforços não tiveram êxito e o espectador faleceu. A franquia oferece suas condolências mais profundas à família do torcedor e seus entes queridos", lamentou o time da casa.

Legenda: Ginásio da NBA Foto: JOE MURPHY / NBAE / Getty Images / GYI

O New Orleans Pelicans superou o Sacramento Kings por 127 a 117, fora de casa. Classificado à semifinal, o time de New Orleans agora aguarda o duelo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, agendado para esta terça (5).

Os visitantes contaram com o brilho de Brandon Ingram, autor de 30 pontos, oito rebotes e seis assistências. Herbert Jones contribuiu com 23 pontos e Jonas Valanciunas anotou um "double-double" de 18 pontos e 11 rebotes.

Pelos Kings, De'Aaron Fox anotou 30 pontos, mas foi Domantas Sabonis que brilhou com um "triple-double" de 26 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.