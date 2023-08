Torcedor mirim do Ceará recebe ajuda de Luciano Huck para conhecer goleiro Richard; veja momento

João Lucas, um pequeno torcedor do Ceará, realizou o sonho de conhecer o seu ídolo no futebol: o goleiro Richard. O pequeno alvinegro contou com uma ajuda especial de Luciano Huck, apresentador da TV Globo.

Por meio de suas redes sociais, em uma publicação conjunta com o perfil oficial do Vovô, Luciano afirmou que recebeu um vídeo do pequeno João Lucas reagindo a uma mensagem enviada pelo próprio Richard e resolveu fazer uma surpresa para o menino e seus pais. No vídeo divulgado, Huck afirma que o garoto irá viver um dia de profissional nas dependências do CT de Porangabuçu.

Na postagem, também é possível ver João Lucas e seus pais bastante emocionados. O garoto, inclusive, repete várias vezes que está realizando um sonho. Na chegada ao clube, o pequeno ganhou uma camisa, uma luva deixada por Richard.

Surpresa

Quando gravava um recado destinado ao goleiro, já que supostamente ele não poderia estar presente, o camisa 1 do Ceará entra no vestiário e faz uma surpresa. Visivelmente, o pequeno João fica emocionado.

Richard o presenteia com uma camisa e João pergunta para o goleiro se pode lhe falar uma coisa. Prontamente, o goleiro afirma que sim e pequeno afirma que ele foi o herói do tricampeonato alvinegro na Copa do Nordeste. João ainda fala que ficou de joelhos rezando para Richard defender o pênalti na final da Copa do Nordeste.

João termina afirmando que nunca esquecerá o dia que viveu. "Meu Deus, um sonho realizado, esse dia não dá pra esquecer", disse.