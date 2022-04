Torcedor flagrado com tatuagem nazista em jogo da Série D é identificado

A diretoria do São Raimundo-AM identificou o torcedor tatuado com símbolo nazista. O clube entrou com uma notícia-crime pedindo investigação sobre o homem que estava na arquibancada durante a estreia do Tufão na Série D do Brasileirão. O caso ocorreu no último domingo, no Estádio da Colina, quando os anfitriões enfrentaram o São Raimundo-RR.

A imagem da águia é também um dos símbolos do Partido Nazista, que tinha na imagem a representação de poder, força e autoridade. Ideologias de superioridade pregadas por Adolf Hitler. Na segunda-feira (18), o diretor de futebol do clube, Rodrigo Guedes, formalizou um pedido de investigação sobre o caso.

"Procotolei denuncia formal-notícia crime para que haja investigação criminal sobre a exposição pública da tatuagem com simbolo nazista do jogo do São Raimundo. Não iremos nos omitir com qualquer mínima hipotese de propagação de ódio, preconceito ou discriminação. Combateremos”, disse nas redes sociais.

A Polícia Civil investiga o caso. Apesar de identificado, o nome do rapaz não foi revelado. O torcedor será banido e não vai mais poder acompanhar jogos do time. O clube divulgou uma nota de repúdio contra qualquer tipo de manifestação nazista. Em conjunto, os clubes amazonenses repudiaram mensagens e símbolos de ódio no futebol ou fora dele.