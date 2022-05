Torcedor fanático do Fortaleza, Miguel ganha cadeira de rodas do clube e sonha em ser árbitro

Miguel Arthur Gomes nasceu combativo. Aos seis anos, tem o sorriso forte e a atitude vibrante de quem encara a vida de frente. Sem os membros superiores e inferiores desde que chegou ao mundo, o menino tem fibra. Grita, brinca e sonha como toda criança. No coração, há um cantinho para o Fortaleza. Apaixonado por futebol, ele tem propósito no esporte: ser árbitro.

De apito na boca ele rege o futebol do projeto Meninos de Deus, do qual participa, na capital cearense. Conhecido como ‘Daronco’, o menino é árbitro voluntário dos jogos da entidade e participa de outras programações do local. Na última quarta-feira (11), ele foi presenteado pelo Fortaleza com uma cadeira de rodas.

A rotina de Miguel vai além das atividades físicas, do skate... Paulo Uchôa, coordenador do projeto e quem sempre o acompanha, explica que ele sonha em ser árbitro. Entre os amigos, o apelido é 'Daronco', em referência ao árbitro gaúcho Anderson Daronco. Além do Brasileirão, o Daronco profissional também já atuou apitando Copa do Nordeste, Libertadores, Sul-Americana, Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Por volta das 17 horas, ele já está me esperando. Eu seguro ele no braço. Agora vai facilitar com a cadeira. Tem dia que eu passo até 1h30 com ele no braço. Ele pesa um pouquinho. Uma coisa é você colocar ele no braço, outra coisa é colocar no braço e estar caminhando. Ele apita, dá cartão, conta os passos na hora da barreira. Até nessa hora eu o conduzo. Ele vai pulando, aí ele coloca o spray", revela.

Nas imagens, é possível ver Miguel comandando uma partida.

Trajado com uniforme de árbitro e apito roxo na boca, ele comanda a partida. Sempre apoiado por Paulo, que o carrega nos braços. O grito estridente entrega a dedicação em cada lance no campo. Sob protesto das outras crianças, ele é firme.

"Nada! Não foi pênalti!", afirma o convicto Miguel.

O Leão convidou Miguel para uma visita ao Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Cercado por jogadores e funcionários, o menino recebeu uma cadeira de rodas, na última quarta-feira (11). Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo com o momento. O coordenador do projeto acompanhou a criança.

Outra vez nos braços do zagueiro Titi, que fez a entrega, o menino sorri com o item, que agora lhe permite melhor grau de mobilidade. A cadeira havia sido encomendada há meses, em segredo.

"Esse é o Miguel. Pequeno torcedor tricolor que esteve em campo com o Leão. Ele faz parte do projeto Meninos de Deus.

Funcionário: Isso aqui é em nome do grupo todo do Fortaleza. Comissão, direção, jogadores, funcionários, todos participaram. Todo mundo gostou da tua vinda aqui, todo mundo gostou da tua participação em campo lá na hora de levantar o troféu..

Titi: Hoje, a família Fortaleza presenteia o Miguel com essa cadeira para que ele possa ter mais liberdade. Valeu, Miguelzinho!”

Miguel ganhou um presente que ajudará a deixar seus caminhos sem barreiras, como a felicidade e os sonhos devem ser.

Familiar - Quem foi que deu essa cadeira?

Miguel - O jogador do Fortaleza.

Familiar - Como é que diz?

Miguel - Obrigado."

Legenda: Paulo Uchôa e Miguel em visita ao CT do Fortaleza. Foto: Arquivo Pessoal

Após o treino, os jogadores se reuniram para a surpresa.

“Ele ficou muito feliz quando viu. E a gente via que os jogadores estavam mais felizes pelo momento que puderam proporcionar a ele. Ele ainda foi ao refeitório, almoçou com os jogadores. O contato foi muito legal, principalmente com o Tinga, o Pikachu, o Boeck e o Titi, que abraçou a causa com mais determinação”, contou.

"Ele está com um pouco de dificuldade de aceitar, mas é uma coisa que a gente tem que ir passo a passo", disse Rivânia Gomes, mãe da criança.

Em março, após vitória do Tricolor diante do Náutico, que garantiu vaga na final da Copa do Nordeste, o pequeno foi levado ao campo pelo ídolo Titi.

No gramado do Castelão, pôde brincar de futebol com outros atletas, defender como goleiro, golear como atacante... Sorriu e emocionou quem viu a cena repercutida nas redes sociais e na imprensa.

Legenda: Miguel Arthur, de seis anos, também atua como árbitro voluntário no projeto. Foto: Arquivo Pessoal

MENINOS DE DEUS

O projeto Meninos de Deus foi criado em 2008 por Paulo Uchôa. O foco do trabalho é combater a violência através do esporte. Além disso, palestras e rodadas de conversa são realizadas.

Lá, 300 crianças (de 2 a 11 anos) e 200 adolescentes (12 a 16 anos) recebem atendimento em três núcleos: areninha do Santa Filomena, areninha do João Paulo e no campo do Perimetral, onde Miguel mora. O projeto recebe doações de alimentos e roupas para distribuir nas comunidades e também realiza bazares.

Talvez não sejam necessários 90 minutos para uma aula de futebol. A vitória que esse esporte precisa também deve vir de fora do campo: com respeito, no olhar de empatia e inclusão. Ninguém melhor que uma criança para nos lembrar disso. Miguel é, todo dia, muitas vezes campeão.

Legenda: Zagueiro do Fortaleza, Titi levou o menino Miguel para brincar no campo. Foto: Kid Júnior/SVM