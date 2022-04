Torcedor com tatuagem nazista é flagrado em jogo da Série D; clube repudia

Com tatuagem de símbolo nazista nas costas, um torcedor chamou atenção em jogo da Série D do Campeonato Brasileiro. Nas arquibancadas do Estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, um homem ainda não identificado tirou a blusa e expôs a imagem neste domingo (17).

A imagem da águia é também um dos símbolos do Partido Nazista, que tinha na imagem a representação de poder, força e autoridade. Ideologias de superioridade pregadas por Adolf Hitler.

O São Raimundo-AM venceu o time homônimo de Roraima por 2 a 1. O rapaz ainda não foi identificado, mas ele será banido do estádio e proibido de acompanhar qualquer jogo do time amazonense. O clube publicou nota nas redes sociais repudiando qualquer manifestação nazista.

Veja o comunicado:

“Chegou ao conhecimento da diretoria do São Raimundo Esporte Clube, que durante o jogo contra e equipe do São Raimundo de Roraima, pelo Campeonato Brasileiro Série D 2022. Um indivíduo adentrou ao estádio usando camisa e retirou a mesma, ostentando uma tatuagem com símbolo nazista e proibida pela legislação vigente, além de atentatório à dignidade humana e provavelmente um dos capítulos mais tristes da história da humanidade, se não o mais.

O São Raimundo Esporte Clube vem a público, repudiar a atitude deste indivíduo em que nada representa a história do clube do povo. O São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial! Este indivíduo, uma vez identificado, não mais adentrará as dependências do estádio em dias de jogos do Tufão. Além disso, encaminharemos formalmente uma denúncia aos órgãos criminais para que haja a devida investigação e persecução penal.”

