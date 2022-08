Torcedor do Vasco pede para atletas do Guarani não vencerem o jogo no Rio e viraliza; veja vídeo

O Vasco enfrenta o Guarani nesta quarta-feira (31), às 19h, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro. Após duas derrotas seguidas, a equipe tem a vaga no G-4 ameaçada. Assim, um torcedor cruzmaltino pediu aos atletas do time paulista para não vencerem e viralizou nas redes sociais.

O encontro ocorreu na chegada da delegação ao Rio de Janeiro. “Devagar com o meu Vasco, parceiro. Dá essa moral aí. Um empate pelo menos, um empate fora de casa está bom, pelo amor de Deus. Empate fora é vitória", declarou durante um vídeo em tom de brincadeira com o elenco.

Na tabela de classificação, o Guarani é o vice-lanterna, com 26. Na rodada passada, venceu o Tombense-MG por 2 a 1, em casa. Restando 11 partidas, sonha com a permanência na Série B, enquanto o Vasco briga pelo acesso à Série A - a equipe foi rebaixada da elite no ano de 2020.