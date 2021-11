Torcedor do Flamengo pede palmeirense em casamento no estádio da final da Libertadores

Um torcedor do Flamengo pediu a namorada, torcedora do Palmeiras, em casamento na tarde deste sábado (27), no estádio Centenário, antes da final da Libertadores. A cena foi transmitida ao vivo no telão do local.

Na ocasião, as torcidas rubro-negra e palmeirense fizeram coro para ela não aceitar. Contudo, quando ela falou "sim" ao futuro marido, as pessoas que estavam nas arquibancadas comemoraram e aplaudiram.

LEIA MAIS É Hit Anitta se apresenta na final entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores; assista

O vídeo do pedido de casamento dos "rivais" foi compartilhado pela página oficial da Conmebol nas redes sociais.

Flamengo e Palmeiras, campeões da Libertadores em 2019 e 2020, respectivamente, disputam a final da competição no estádio Centenário, no Uruguai, em busca do tricampeonato da Taça.