Torcedor do Flamengo é autorizado pela justiça a deixar prisão após assediar repórter

Marcelo Benevides Silva, que assediou e importunou sexualmente a repórter Jéssica Dias, da ESPN, conseguiu autorização para deixar a prisão. O oficial de justiça foi preso no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, após cometer o crime nas proximidades do Maracanã, pouco antes do jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield, pela Libertadores.

Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi conduzido a um presídio na Zona Norte da cidade. Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgado se a ordem de soltura havia sido cumprida ou não.

O juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Rio de Janeiro, considerou que não há prova do risco que o agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O magistrado considerou também que, "à vista do que consta dos autos, é bem provável" que o torcedor, mesmo se for condenado, "não cumprirá pena preso".

Mas Rubioli estipulou medidas cautelares que Silva deverá cumprir, sob pena de ser novamente preso: não ir a jogos do Flamengo enquanto o processo perdurar, não viajar para fora do Estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial e não ter contato com vítima e testemunhas, a não ser que sejam parentes dele próprio.

Segundo consta do depoimento da vítima e das testemunhas, o increpado beijou seu rosto e ombro sem autorização, e teria passado a mão pelas costas da vítima até a região das nádegas", registrou o juiz na decisão, ao descrever a conduta de Silva.

