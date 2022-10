Torcedor do Flamengo assedia repórter antes da final da Libertadores

Uma jornalista equatoriana foi assediada por um torcedor do Flamengo enquanto trabalhava na transmissão que antecedia a final da Libertadores. O time carioca enfrentou o Athletico-PR em Guayaquil e conquistou a taça nesse sábado (29).

O homem, vestindo uma camisa do Flamengo, passou a cercar e a incomodar a jornalista enquanto ela fazia uma reportagem. Depois, pôs a mão no ombro da profissional e disse que queria casar com ela.

É possível identificar, nas imagens, que o torcedor abraçou e tentou o contato físico com a mulher, que buscou sair da situação. Quando consegue se afastar do homem, ele segue atrás dela, sem se intimidar com a câmera ligada. O assediador ainda não foi idenficado.

Em setembro, um outro torcedor do time carioca também assediou uma jornalista enquanto ela trabalhava, nas proximidades do Maracanã. Marcelo Benevides Silva teve a prisão preventiva decretada.