Torcedor do Ferroviário invade campo, agride arbitragem e é preso; veja vídeo

Um torcedor do Ferroviário, cuja identidade não foi revelada, foi detido no gramado do Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, na derrota do Tubarão da Barra para o Leão do Norte, que culminou na eliminação precoce da equipe cearense na Copa do Brasil 2022.

O fanático invadiu o campo após o apito final, correu na direção do árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo e o derrubou. Prontamente, a polícia militar imobilizou o torcedor e iniciou o procedimento de prisão.

A revolta coral se deu pela marcação de um pênalti em favor do Nova Venécia-ES aos 42 minutos do 2° tempo, sendo convertido por Carlos Vitor. O gol garantiu a equipe capixaba na próxima fase da Copa do Brasil.

Veja abaixo o vídeo

Torcedor do Ferroviário invade gramado do Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, agride o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo e é detido pela Polícia Militar | https://t.co/bV6wUIJTPu



🎥 Leão TV pic.twitter.com/BKkRoQOsSF — Jogada (@diariojogada) March 3, 2022