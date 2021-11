Torcedor do Ceará volta a caminhar quatro horas após vitória do clube contra o Cuiabá

Clubes de massa como o Ceará despertam paixões de milhões de torcedores e alguns fazem loucuras após bons resultados do time. Renato Pereira é destes que se notabiliza pelos feitos curiosos quando o Vozão ganha ou consegue um grande resultado.

A após a vitória diante do Cuiabá no último domingo por 1 a 0 no Castelão, ele caminhou de sua casa em Maracanaú até a sede do clube, na Avenida João Pessoa. Foi a 3ª vez que ele fez este trajeto, registrando a saída de casa e a chegada na sede. Ele tem até um bordão: "Ceará ganhou e o Renato andou".

Veja o vídeo do torcedor do Ceará

As outras vezes foram no empate em 2 a 2 com o Bragantino, quando o Ceará empatou o jogo nos acréscimos após estar perdendo por 2 a 0 e na vitória por 1 a 0 diante do Fluminense, todas na atual edição da Série A.

Em entrevista ao ge/ce, ele explicou quando começou a caminhada.

"No jogo do Bragantino, o time estava perdendo por 2 a 0 aos 45 do segundo tempo. O professor Tiago fez uma substituição que não achei que era a certa e comentei com quem estava perto de mim que se o Ceará empatasse o jogo, iria para casa a pé. Ceará deu dois chutes e os dois para o gol. Voltei para casa a pé para aprender a não duvidar do Vozão, foram quatro horas e alguma coisa de trajeto".

Na tarde desta segunda-feira, ele fez um vídeo às 12h30 quando saiu de Maracanaú para a sede do Vozão e um amigo registrou sua chegada às 16h53.