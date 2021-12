Torcedor do Ceará, Seu Edilson recebe visita do mascote Vozão e presentes em casa de abrigo

O presente de Natal do Seu Edilson, de 66 anos, chegou mais cedo no Lar Três Irmãs. O apaixonado torcedor do Ceará, que foi regastado das ruas pela Prefeitura de Quixadá e encaminhado ao abrigo, recebeu a visita do mascote Vozão e foi presenteado com uma camisa oficial personalizada, um boné, uma carteirinha de sócio e um relógio.

Em entrevista ao Globo Esporte CE, Edilson declarou-se ao Ceará, comentou sobre a idolatria de Gildo, o maior artilheiro da centenária história do clube alvinegro, com 246 gols marcados, e relembrou à época que jogava futebol.

"Minha família é toda Ceará, meus filhos. Meu jogador preferido é o Gildo, porque ele era centroavante. Gostava de jogar futebol e era lateral-direito"

A coordenador do Lar Três Irmãs, Thacyane Almeida, reforçou a paixão de Edilson pelo Ceará.

Thacyane Almeida Coordenadora do Lar Três Irmãs "Ele é bem tímido, mas acompanha todos os jogos, seja na cama ou na perto da televisão, ele tem o radinho dele. Ele vibra, faz o placar com a mão, sempre acompanha. No dia do 4 a 0, ele ficou em êxtase, a gente achou que o coração dele não ia aguentar de tanta emoção"

Campanha

Com a proximidade do Natal, o Lar Três Irmãs decidiu iniciar uma campanha de soliedariedade. Funcionando 100% a partir de doações, a casa decidiu utilizar as redes sociais, para promover um "natal solidário" para os idosos do abrigo.

Seu Edilson, torcedor do Ceará, e Dona Dolores, torcedora do Fortaleza, foram abraçados pelos clubes de coração e receberam os tão desejados presentes, além de visitas dos mascostes.

Para ajudar o Lar, você pode acessar o instagram @lartresirmas ou no site lartresirmas.org.br.