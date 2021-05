Torcedor do Ceará se recupera da Covid-19 e é presenteado por Vina com camisa autografada

Torcedor do Ceará desde 1969, quando o clube conquistou o Torneio Norte-Nordeste sobre o Remo, Bibio Clementino se apoia no Vovô e nos filhos para amenizar a dor da perda de sua companheira de 40 anos, falecida em março devido à pandemia da Covid-19.

Acostumado a comemorar títulos e vitórias do clube de coração, Seu Bibio, como é conhecido, se viu desafiado a enfrentar e vencer um outro adversário: a Covid-19. Na metade de março, após um período internado em Juazeiro do Norte, Bibio Clementino recebeu alta do hospital. Em entrevista ao Globo Esporte CE, Anie Clementino, filha de Seu Bibio, reforçou a importância do Ceará na recuperação do pai.

Anie Clementino Filha de Bibio Clementino “Não é só futebol. Enquanto minha mãe estava internada no quarto com Covid-19, meu pai estava no quarto ao lado também com Covid-19 e o que diferenciou muito a evolução de ambos era o psicológico. Então, eu e meu irmão conseguíamos, através do Ceará, animar o meu pai. Levávamos o celular, amanhã tem jogo, ele ficava na expectativa, o Ceará ganhava, ele ficava na expectativa e isso dava um “UP” no psicológico dele.”

Vacinado contra o Covid-19

Recuperado do vírus e vivendo em casa acompanhado dos filhos, Seu Bibio recebeu na última semana a segunda dose contra a Covid-19. Para o torcedor alvinegro, uma dose de alívio.

Bibio Clemetino Torcedor do Ceará “Essa segunda dose veio como um alívio, é tanto que eu não dormi à noite. Eu passei a noite em claro.”

Legenda: Vina presenteia torcedor do Ceará com camisa autografada Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Presente do ídolo

Logo após receber alta do hospital, Seu Bibio recebeu um vídeo do seu jogador preferido do atual elenco do Ceará: o meio-campista Vina. À época, o camisa 29 desejou uma boa recuperação e prometeu uma camisa autografada do Alvinegro de Porangabuçu. Cumpriu a promessa esta semana.

"Fala, Bibio! Tranquilo? Como prometido está aqui a camisa! Que Deus possa te abençoar, tamo junto. E se Deus quiser em breve, quando essa pandemia zerar e todo mundo estiver vacinado, a gente te esperar aqui no clube para conhecer todo mundo."

Eleito melhor meio-campista da Série A do Brasileirão em 2020, além de ter sido artilheiro da Copa do Nordeste, Vina viveu uma temporada histórica. Para Seu Bibio, o desempenho do atleta é motivo para Tite, técnico da Seleção Brasileira, olhar para o Nordeste e o Ceará com atenção.

Bibio Clementino Torcedor do Ceará "Tite, dá uma olhadinha aqui para o Nordeste. Aqui no Ceará tem jogador de seleção."

Legenda: Bibio Clementino recebe camisa autografada de Vina Foto: Reprodução/TV Verdes Mares