Torcedor do Ceará pode dar sugestões para novo estatuto do clube; saiba como participar

O torcedor do Ceará tem acesso desde a última terça-feira (12) a um portal onde pode dar sugestões para o debate sobre a reforma do estatuto do clube. O site está liberado para conselheiros e sócios-torcedores, mas também será aberto para os demais torcedores.

Intitulado “Estatuto Nação Alvinegra”, o site foi lançado pela Comissão Temporária de Reforma do Estatuto do Ceará Sporting Club. O torcedor precisa apenas digitar o seu CPF, concordar com os termos de uso e política do site e enviar sua sugestão.

Legenda: O Ceará trabalha para uma modernização do estatuto do clube Foto: Abreu Neto / Ceará

O acesso à plataforma permanece exclusivo para conselheiros e sócios-torcedores até o dia 19 de setembro. No dia seguinte, o acesso será liberado também para os torcedores não associados, permanecendo aberto até o dia 30 de setembro.

Membros do Conselho Deliberativo do Ceará se reuniram no dia 7 de agosto e criaram a Comissão Provisória de Reforma do Estatuto, formada por 11 integrantes. Ela é responsável por ouvir propostas para modernizar o estatuto e apresentá-lo em assembleia geral.