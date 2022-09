Torcedor do Ceará morre de infarto após jogo na Arena Castelão; clube se solidariza

Um torcedor do Ceará sofreu infarto logo após o jogo entre o Alvinegro e o São Paulo, ainda na Arena Castelão, no domingo. O time da casa perdeu por 2 a 0. O clube lamentou a morte do alvinegro em nota publicada nesta segunda-feira (19), nas redes sociais.

Nannini Bezerra sofreu um infarto logo após o fim do duelo entre o Vovô e o tricolor paulista. O rapaz de 33 anos chegou a ser socorrido ainda no estádio e depois foi levado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento. No entanto, ele não resistiu. O engenheiro civil deixou mulher e um filho.

VEJA A NOTA DO CLUBE: