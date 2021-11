Torcedor do Ceará é surpreendido por Sérgio Alves em encontro no Feirão de Sócios e se emociona

Um encontro entre fã e ídolo, lado a lado, na sede do clube do coração. Foi assim que Francisco de Castro Rocha, torcedor do Ceará, de 41 anos, conheceu o ex-atacante Sérgio Alves no dia do aniversário, nesta terça-feira (23).

Aproveitando o Feirão de Sócios realizado pelo Ceará Sporting Club, visando alcançar os 30 mil sócios-torcedores adimplentes, Francisco se dirigiu à Porangabuçu, numa “escapadinha do trabalho”, para se associar ao programa de sócio-torcedor. O encontro foi registrado e publicado pelo Alvinegro nas redes sociais.

EMOÇÃO PURA! 🥺 O Francisco fez aniversário hoje, veio fazer o @sociovozao, encontrou pela 1ª vez o grande ídolo Sérgio Alves e recebeu o cartão, uma camisa autografada e os parabéns pelas mãos do carrasco. No Feirão #SócioVozão30k estamos fazendo história de várias maneiras! pic.twitter.com/I7viOVt100 — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 23, 2021

Após encontrar Sérgio Alves na Loja Vozão, Francisco não segurou as lágrimas. A principal surpresa, porém, estava por vir. No guichê, enquanto se associava, o mecânico recebeu o cartão de sócio-torcedor “Campeão da Popularidade” das mãos do “Carrasco”, além de uma camisa autografada, com o nome do ex-jogador, sendo saudado por todos os presentes no local.

“Eu fico feliz, agradecido a Deus por estar com saúde, por estar vivo, por presenciar esses momentos especiais. O cara mecânico, aniversário do cara hoje, com 41 anos. Isso aí vai ficar na memória pro resto da vida", disse o ídolo alvinegro.

Campanha

Lançado no dia 18 de novembro, o “Feirão Sócio Vozão 30K” visa atingir a meta de 30 mil sócios-torcedores adimplentes. Em cinco dias, o Ceará Sporting Club ganhou mais de 2 mil novos associados, superando a marca dos 24.600 mil sócios.

Nesta terça-feira (23), o Ceará realizará mais uma vez a noite de autógrafos no feirão, com a presença de jogadores do elenco profissional. Na última segunda-feira (22), Vina, Jael, Rick, Gabriel Lacerda, dentre outros atletas, estiveram presentes em Porangabuçu.

O ex-atacante Sérgio Alves, por sua vez, seguirá contribuindo com o Sócio Vozão. O ídolo alvinegro será embaixador da marca do clube, buscando manter a proximidade entre instituição e torcedor.