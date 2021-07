Tóquio muda regra de isolamento para atletas em contato próximo com Covid-19

A oito dias da abertura da Olimpíada de Tóquio, o comitê organizador do evento anunciou mudança em relação ao protocolo de isolamento para quem teve contato com pessoas contaminadas pela Covid-19. Pressionada pelos comitês olímpicos nacionais, a organização informou que não será mais necessária uma quarentena de 14 dias para os chamados "contatos próximos".

Segundo informações do COB (Comitê Olímpico do Brasil), a nova orientação é para que as pessoas esperem isoladas apenas até a realização de um teste. Se o resultado der negativo, as atividades podem seguir normalmente. A nova diretriz segue o que consta na última versão do playbook (guia de regras sanitárias) do evento.

Ao chegarem ao Japão nos últimos dias, porém, os comitês foram surpreendidos com informação nova: pessoas que tiveram contato próximo com infectados deveriam entrar em isolamento automático, mesmo sem um teste positivo. Em geral, os exames em Tóquio ficam prontos no mesmo dia. Todos os integrantes dos países competidores são submetidos a testagem diária.

De acordo com as regras fixadas pelos organizadores da Olimpíada, o "contato próximo" é configurado quando as pessoas estiveram por mais de 15 minutos juntas, com menos de um metro de distância e sem máscara. Situações do tipo em aviões ou refeitórios se enquadram, por exemplo.

