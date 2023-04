Tombense x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tombense e Palmeiras se enfrentam na 3ª fase da Copa do Brasil. O duelo de volta será nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

O Verdão venceu o jogo de ida por 4 a 2, em São Paulo. Assim, o Palmeiras pode se classificar até mesmo com derrota por um gol de diferença. Mesmo assim, o time deve ir com boa parte dos jogadores titulares.

O Tombense terá uma missão difícil para reverter a vantagem adversária. A equipe vai precisar vencer por dois gols de vantagem para forçar a disputa de pênaltis. Para garantir a classificação direta, precisa de três ou mais tentos.

ONDE ASSISTIR

Prime Video

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOMBENSE: Felipe Garcia; Kevin, Augusto (Wesley Marth), Roger Carvalho e Guilherme Santos; Elton, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Jáderson, Alex Sandro e Fernandão. Técnico: Marcelo Chamusca.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Fabinho (Zé Rafael), Richard Ríos (Gabriel Menino) e Jhon Jhon; Dudu, Endrick e Rafael Navarro (López). Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Tombense x Palmeiras

Data e hora: 26/04, às 20h

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).