Tombense joga sem goleiro no banco de reservas após lesão de titular no aquecimento

Lesionado no aquecimento, o goleiro Rafael Santos, escalado como titular para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (11), precisou ser substituído pelo reserva Felipe Garcia. O arqueiro está no banco de reservas, mas não apresenta condições de jogo.

Em caso de lesão ou expulsão do camisa 12, o técnico Emerson Maria ficaria impossibilitado de colocar o guarda-rede em campo. Na transmissão do SporTV, Rafael Santos apareceu manquejando, com dificuldades para se locomover.

O duelo entre Ceará x Tombense acontece na Arena Castelão, sendo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Diário do Nordeste está acompanhando em Tempo Real.