Tombense e Ituano garantem acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

A Série C do Campeonato Brasileiro conheceu seus primeiros classificados à Série B de 2022. O Tombense-MG venceu o Manaus-AM, enquanto o Ituano-SP empatou sem gols com o Criciúma-SC, e garantiram a classificação. Os dois times somam 10 pontos em seus respectivos grupos.

Com a ascenção de Tombense-MG e Ituano-SP restam apenas duas vagas para a Série B do próximo ano. Botafogo-PB e Criciúma, no Grupo A, e Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS, no Grupo B, disputam as últimas duas vagas. O Paysandu é a única equipe que disputa a 2ª fase da Série C que não tem mais chances de subir. O primeiro e o segundo colocado de cada grupo sobem de divisão.

Na última rodada da 2ª fase, o Botafogo-PB visita o Ituano-SP, enquanto o Criciúma visita o Paysandu. Os duelos acontecem no sábado (06). No domingo (07), o Ypiranga-RS visita o Tombense, enquanto o Novorizontino recebe o Manaus em duelo direto.

Confira os confrontos da 6ª rodada da 2ª fase da Série C

06/11/2021 (sábado) - Paysandu x Criciúma, às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu

06/11/2021 (sábado) - Ituano x Botafogo-PB, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Novelli Júnior

07/11/2021 (domingo) - Tombense x Ypiranga-RS, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Almeidão

07/11/2021 (domingo) - Novorizontino x Manaus, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi

Tabela de classificação da 2ª fase da Série C

Grupo A

Ituano - 10 pontos Botafogo-PB - 8 pontos Criciúma - 6 pontos Paysandu - 2 pontos

Grupo B

Tombense - 10 pontos Novorizontino - 6 pontos Manaus - 6 pontos Ypiranga-RS - 6 pontos