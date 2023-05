Tolima x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tolima e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, (2), em jogo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece no estádio Manuel Murillo Toro, às 19h (horário de Brasília).

Para o confronto as equipes chega em situações distintas. O São Paulo, na segunda rodada, venceu o Puerto Cabello, último colocado do Grupo D, por 2 a 0. Marcos Paulo e Michel Araújo foram os responsáveis pelos gols do clube paulista. Por outro lado, o Tolima, também na segunda rodada, foi derrotado para o Tigre por 2 a 1. Facundo Boné marcou o único gol da equipe.

O São Paulo é o atual líder do Grupo D, com seis pontos, seguido por Tolima e Tigre, com três e Puerto Cabello que ainda não pontuou.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão ESPN, Star+ e Bet365.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tolima: Vargas; Mosquera, Quiñónes, Cuenú Rodríguez e Junior Hernández; Rubiano e Juan Valencia; Jeison Lucumí, Brayan Gil Hurtado e Facundo Boné; Herazo. Técnico: Juan Cruz Real

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Pablo Maia (Erison) e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo, Alisson e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

TOLIMA X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Data: 02/05/2023

Horário: 19h

Local: Estádio Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Árbitro: Felipe González