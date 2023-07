Tocantinópolis x Ferroviário pela Série D: confira onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o Tocantinópolis neste sábado (8), às 16 horas no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO) pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a 2ª Fase como líder do Grupo 2 com 29 pontos, o Tubarão da Barra busca a melhor campanha geral nas 3 rodadas finais para decidir em casa nos mata-matas. Já o Tocantinópolis é o 4º colocado com 13 pontos.

Ciel retorna

Recuperado de lesão, Ciel volta a ser relacionado. Ele já esteve no banco de reservas no jogo da Copa Fares Lopes no meio de semana contra o Guarany de Sobral, na vitória por 2 a 0 e deve ser titular no confronto.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da F.SportsTV

Palpites

Prováveis escalações



Tocantinópolis

Anderson Testa, Da Silva, Ismael, Neguete, Bombado, Kaique, Xaves, Gabriel Caju, Luis Gustavo, Andrezinho e William. Técnico: Jairo Nascimento.

Ferroviário

Douglas Dias, Wesley, Geninho, Éder Lima, Lincoln, Vinícius Paulista, Marconi, Brayan, Gabryel Martins, Abner e Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ficha técnica | Tocantinópolis x Ferroviário

Local: João Ribeiro

Data: 8/07/2023

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro Nairon Pereira de Lira - PE

Assistentes: Fabio Pereira - TO e Samuel Smith Nobrega Silva - TO