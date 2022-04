Título do Fortaleza garante Ferroviário na Copa do Brasil 2023; entenda

O título da Copa do Nordeste conquistado pelo Fortaleza neste domingo (3) garantiu o Ferroviário na 1ª fase da Copa do Brasil 2023.

O Tubarão da Barra conquista a vaga via Estadual cedida pelo Leão do Pici. Vale ressaltar que o Estado do Ceará tem direito a três vagas na competição nacional, devido ao posicionamento no Ranking de Federações da CBF.

A equipe leonina cede a vaga ao Ferroviário por ter conquistado o título da Copa do Nordeste. Sendo assim, no próximo ano, o Fortaleza entrará na Copa do Brasil apenas na 3ª fase, algo que acontece nesta temporada, mas por outro motivo: a inédita participação do Leão na Libertadores da América.

Distribuição de vagas

As vagas da Copa do Brasil para o Estado do Ceará são distribuídas da seguinte forma: o campeão da 1ª fase do Estadual, o campeão do Campeonato Cearense e o campeão da Taça Fares Lopes garantem o direito de disputar a competição nacional.

Na atual temporada, o Caucaia conquistou o direito de disputar a Copa do Brasil 2023 pelo título simbólico da 1ª fase do Campeonato Cearense. A equipe da Região Metropolitana, porém, chegou à final do Estadual, podendo conquistar “mais uma vaga”. Entretanto, conforme o regulamento da Federação Cearense de Futebol, caso o time campeão e vice-campeão do certame local estejam garantidos na CDB, a vaga é cedida para o 3º colocado.

Portanto, o Ferroviário conquista o direito de disputar a Copa do Brasil por três motivos:

Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste e garantiu vaga na 3ª fase;

Caucaia conquistou a vaga por ser campeão simbólico da 1ª fase do Cearense

Equipes que chegaram à final do Cearense possuem vagas garantidas na CDB

E o Ceará?

O Ceará também disputará a Copa do Brasil 2023, devido ao posicionamento no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

Por figurar na 13ª posição, a equipe alvinegra tem vaga garantida pelo regulamento da Copa do Brasil, onde garante o direito de participação das 10 melhores equipes do ranking sem vagas asseguradas.