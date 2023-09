Titular e destaque, Lincoln renova com o Ferroviário para a temporada 2024

O volante Lincoln, um dos destaques do Ferroviário na temporada 2023, acertou a renovação de seu contrato com o Tubarão da Barra para a próxima temporada. O jogador disputará a Série C do Campeonato Brasileiro de 2024 com o Ferrão.

Lincoln foi titular na maioria das partidas disputadas pelo Ferroviário na temporada 2023, que culminou no acesso do Ferrão à Série C e no título da Série D. Ao todo, foram 45 partidas disputadas pelo volante, com três gols e duas assistências.

OUTRAS RENOVAÇÕES ANUNCIADAS

A renovação de Lincoln foi a terceira anunciada pelo Ferroviário após o fim do calendário de jogos da equipe cearense nesta temporada. Na última terça-feira (19), o time confirmou a extensão dos vínculos do lateral-direito Wesley e do zagueiro Geninho.