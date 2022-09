Zagueiro titular do Barcelona será operado e está fora da Copa do Mundo

O zagueiro Ronald Araújo, de 23 anos, titular do Barcelona e da Seleção Uruguaia, será desfalque durante a Copa do Mundo do Catar. O defensor foi diagnosticado com lesão no adutor da coxa direita e necessitará de intervenção cirúrgica.

A operação será realizada em Turku, cidade finlandesa, pelo médico Lasse Lempainen com supervisão da equipe médica do clube catalão.

O prazo de recuperação é estimado em três meses.

Na temporada, Araújo disputou 7 partidas, cinco pelo Campeonato Espanhol e um pela Liga dos Campeões.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil