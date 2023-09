Titular com Mancini, Castilho fala sobre atuar na volância e promete Ceará agressivo em próximo jogo

De volta ao time titular do Ceará desde que o técnico Vagner Mancini assumiu o comando do clube, o meio-campista Guilherme Castilho tem se sentido à vontade com o novo estilo de jogo do Vovô. Escalado como segundo volante, o camisa 99 do Alvinegro tem se apresentado bem e explicou sobre a rápida readaptação.

"Mancini da liberdade não só pra mim, mas para todos [...] eu estou jogando de volante do lado do Léo Santos, mas como tenho característica de chegar, ele me deixa bem à vontade e pede pro Léo compensar isso um pouco, segurar, até porque ele (Léo Santos) é zagueiro e tem essa noção tática. Quando jogo de volante, consigo ter mais o controle do jogo, ajudar na saída de bola", disse.

Castilho reconhece que quando atua como meia tem mais oportunidades de finalizar e acredita que por isso marcou 10 gols no início da temporada. O atleta diz sentir saudades de balançar as redes dos times adversários, mas valoriza o fato de contribuir de uma maneira diferente.

"Saudade é grande né, começo do ano tive bons números, fiz bastantes gols, jogava mais à frente, facilitava um pouco e a questão de sequência também [...] mas é isso, estou conseguindo ajudar a equipe de outras formas, jogando um pouco mais atrás agora, mas com liberdade para chegar à frente e tenho certeza que daqui a pouco os gols vão sair e vou ajudar dessa forma também", acredita.

Foco no Novorizontino

Sobre a semana de preparação para a partida contra o Novorizontino, confronto direto do Vovô na luta pelo acesso, Guilherme Castilho contou que Mancini tem procurado corrigir erros e fazer ajustes em alguns pontos que considera relevantes para o atual estilo de jogo do Ceará.

"A gente está fazendo todo tipo de treino, fazendo todas as correções possíveis, aprimorando o que está bom pra deixar melhor ainda. Sobre os erros de passe, não vou dar desculpas, mas vejo alguns motivos. Já é a quarta comissão (técnica) no ano, é meio complicado para a cabeça do jogador porque muda muito a metodologia. Às vezes, um treinador quer sair jogando por baixo, o outro não precisa se arriscar tanto, então quando vai mudando, a gente precisa de um pouco de tempo para ir ajustando”, comentou.

O estilo mais agressivo adotado pelo novo comandante agrada mais a Castilho e ele afirma que ao torcedor também. Para o duelo em Novo Horizonte, interior de São Paulo, na próxima segunda-feira, 18, o volante do Ceará garante que o comportamento do Vovô será o mesmo apresentado contra Criciúma e Londrina.

“O que eu posso dizer é que nossa equipe vai ser a mesma. Vai ser uma equipe que vai agredir, que é nossa cara, é o jeito que o torcedor gosta, que o Mancini gosta. Vai pressionar, marcar alto e fazer de tudo para buscar os três pontos, respeitando a equipe do Novorizontino", concluiu.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: