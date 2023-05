Titi valoriza desempenho do Fortaleza contra o Corinthians fora: “estamos no caminho certo”

Após o empate de 1 a 1 diante do Corinthians na noite desta segunda-feira (08), na Neo Química Arena, o zagueiro Titi concedeu entrevista na saída de campo e ressaltou a postura do Fortaleza dentro da casa do adversário.

“Hoje o Fortaleza veio aqui e conseguiu jogar a maior parte do tempo com a bola. Tivemos muitas oportunidades de fazer o gol, conseguimos até balançar as redes do Corinthians duas vezes, infelizmente, um dos gols foi anulado, mas o grupo todo está de parabéns pelo volume de jogo. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, pontuou.

O gol sofrido pelo Tricolor veio depois dos 40 minutos do segundo tempo após bola alçada na área em que Fernando Miguel saiu mal e se chocou com Bruno Pacheco, deixando o gol aberto para Yuri Alberto finalizar e empatar a partida. Questionado sobre uma possível falha da defesa, o zagueiro foi enfático.

“Acho que não foi falha só do sistema defensivo. Quando você toma um gol, não é só a linha defensiva, é o time todo. Você vir jogar na Arena contra o Corinthians é sempre complicado, um time que é aguerrido e diante do seu torcedor fica muito forte, e, infelizmente, acabamos sofrendo o empate”, analisou.

Próximo Jogo

Agora, o Fortaleza volta suas atenções para o duelo diante do São Paulo, na quinta-feira (11), às 20h, na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Brasileirão.