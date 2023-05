Titi retorna a Fortaleza para acompanhar nascimento da filha e é desfalque para jogo com América-MG

Peça importante na zaga do Fortaleza, Titi foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento da filha, previsto para esta sexta-feira (19). O jogador retornou à capital ainda na quinta-feira e vai desfalcar a equipe no duelo contra o América-MG. O lateral Lucas Esteves viajou para encontrar a equipe em Minas Gerais.

À exceção da saída de Titi, a equipe tem sofrido com ausências no setor defensivo. O zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral Bruno Pacheco e o goleiro Fernando Miguel estão no departamento médico. Além deles, o atacante Pedro Rocha também se lesionou. O jogador retorna às atividades na segunda-feira, para treinamento com o grupo.

O Tricolor do Pici enfrenta o Coelho neste sábado (20), em jogo da sétima rodada do Brasileirão, a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Independência, em Belo Horizonte. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a partida em tempo real e ao vivo.