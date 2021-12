Titi relembra convite de Marcelo Paz, se declara ao Fortaleza e elogia festa da torcida; veja vídeo

A histórica temporada do Fortaleza Esporte Clube chegou ao fim com vitória na Arena Castelão, de virada, por 2 a 1 contra o Bahia. Um dos pilares do sistema defensivo de Juan Pablo Vojvoda, ao lado de Marcelo Benevenuto e Tinga, o zagueiro Titi conversou com o Diário do Nordeste e se declarou ao Tricolor do Pici, relembrando o convite do presidente Marcelo Paz para vestir a camisa do Leão.

"Está sendo um motivo de muito alegria, poder estar vivenciado tudo isso (classificação à Libertadores). Acompanho o Fortaleza desde 2018, aquelas festas que o torcedor fazia tentando o acesso (para a Série A de 2019), com o título (da Série B 2018). Sempre via aquelas imagens do estádio. Um dia falei: 'quero estar nesse estádio, vivenciar isso ao lado do torcedor'. Quando recebo o convite do Marcelo (Paz) de poder vestir a camisa do Fortaleza, não tive dúvidas de que aqui seria minha casa, onde seria muito feliz. E espero poder dar continuidade a tudo isso que estamos vivendo."

Veja entrevista na íntegra

Titi: “Sempre vi essas imagens (da torcida do Fortaleza) no estádio e eu disse que um dia queria viver isso”. pic.twitter.com/Uj1412wCRl — Alexandre Mota (@alexandremotal) December 10, 2021

O zagueiro ainda pontuou os feitos do Fortaleza ao longo da temporada 2021, elogiando o torcedor tricolor pela festa produzida nas arquibancadas, com direito a show pirotécnico e mosaico 3D e de LED.

"Sacramentamos o G4, que é um motivo histórico. O clube nunca havia conseguido chegar à Libertadores. Você consegue a Libertadores, o G4 e uma semifinal de Copa do Brasil. A festa que o torcedor fez foi incrível. Confesso que foi um dos dias mais felizes, desportivamente falando. Obrigado ao torcedor do Fortaleza, a nação tricolor, porque vocês fazem esse clube o que é."