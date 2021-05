Titi pede concentração ao Fortaleza na busca pelo título cearense no Clássico-Rei: "manter o foco"

O Fortaleza busca o tricampeonato cearense neste domingo (23), em Clássico-Rei na Arena Castelão. A bola rola às 17h, em confronto único. Para o zagueiro Titi, a equipe deve manter a concentração para faturar o título estadual de 2021.

Titi Zagueiro do Fortaleza "A gente tem que manter o foco jogo após jogo pensando sempre que o próximo é o mais importante. Sabemos que se tratando de um clássico, do rival, temos que ficar ainda mais preparados, concentrados, mas é claro que uma semana boa de trabalho nos dá tranquilidade para fazer o melhor trabalho possível e ir em busca do nosso objetivo que é o título".

Em campo, o time tricolor tem a vantagem de atuar pelo empate contra o Ceará- devido à melhor campanha na competição. Apesar do regulamento, o defensor garantiu uma postura ofensiva do time na decisão.

Titi Zagueiro do Fortaleza “É jogar procurando a vitória. Quando se veste uma camisa do tamanho do Fortaleza você pensa única e exclusivamente na vitória, em vencer o adversário independe de quem esteja do outro lado. Temos que fazer o nosso melhor e assim estaremos mais próximos de conquistar o título”.

Desde a chegada no Pici, o zagueiro Titi assumiu a titularidade do setor ao lado de Marcelo Benevenuto. A expectativa é de manutenção da dupla no Clássico-Rei. O Diário do Nordeste transmite todos os lances em tempo real, com transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares.

Entrevista completa do zagueiro Titi: