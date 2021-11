Titi elogia torcida do Fortaleza e avalia peso do Clássico-Rei: “é o jogo mais importante”

A rivalidade histórica do Clássico-Rei ganha um novo capítulo nesta quarta-feira (17): às 20h, na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 33ª rodada da Série A. Um dos personagens do jogo, o zagueiro tricolor Titi concedeu coletiva e comentou sobre o peso do duelo na temporada.

"O clássico é o jogo mais importante. Vale os mesmos três pontos, mas tem algo especial, a gente sabe que tem uma rivalidade muito grande, sabemos tudo que envolve o clássico. Então que o nosso torcedor tenha certeza que nós vamos ficar preparados e focados durante os 90 minutos desse grande jogo e, com toda certeza, vamos estar no nosso melhor nível”, explicou o defensor.

Com clima de decisão, o clube abriu as portas do Centro de Excelência, no Pici, e realizou um treino aberto para a torcida. Titi também elogiou o apoio e a vibração dos torcedores às vésperas do jogo.

"A gente sabe que na história toda do Fortaleza, a torcida sempre esteve muito próxima do clube sempre, em momentos de conquistas importantes. Esse ano não foi diferente e, hoje, temos esse apoio. Agradeço também ao presidente (Marcelo Paz) que fez o passaporte para o torcedor comparecer. Tudo que a gente fez é para o torcedor, para comemorar os títulos, a semifinal da Copa do Brasil e buscar essa vaga na Libertadores”, completou.

O próximo Clássico-Rei será o primeiro com a presença de público desde fevereiro de 2020, quando ocorreu a última partida entre as equipes com as arquibancadas preenchidas. O mando de campo é do Leão, mas a torcida do Vovô também tem liberação para ocupar 30% da capacidade do estádio.

Confira coletiva do zagueiro Titi: