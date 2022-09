Titi destaca semanas livres como fator importante na melhora do Fortaleza na Série A

O zagueiro e atual capitão do Fortaleza, Titi, concedeu entrevista coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (01) e abordou temas como a melhora defensiva e coletiva da equipe e a próxima partida contra o Botafogo, no domingo.

Depois do salto de oito posições na tabela de classificação, o Tricolor vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro de 2022. O baixo rendimento do 1º turno contrasta com a campanha de 100% de aproveitamento da equipe no returno, seis jogos de invencibilidade e uma defesa sem ser vazada. Para Titi, o tempo de recuperação e trabalho entre um jogo e outro foi essencial para essa reação.

“Naquele momento que passamos um pouco de dificuldade, foi muito pela sequência de jogos pesada que estávamos enfrentando. Em certos momentos não tivemos nem dois dias de diferença entre um jogo e outro. Hoje a gente melhorou não só por esse espaçamento de jogos, mas também pela qualidade que conseguimos dar no treinamento, pelo Vojvoda conseguir durante a semana trabalhar exatamente aquilo que ele pensa sobre o futebol. Sabemos que temos um grande treinador e uma grande equipe”, destaca.

O Leão é o 12º colocado na tabela, com 30 pontos. O time de Vojvoda já ocupa a zona de classificação para Sul-Americaa e aumentou as chances de permanência na primeira divisão para mais 95%.

Para Titi, mesmo com essa estatística, a equipe ainda deve pensar em um passo de cada vez. "A gente sabe que ainda estamos muito próximos daquela zona da confusão. Pensamos jogo a jogo, estamos evoluindo e crescendo como equipe e buscando nosso melhor. E foi muito importante a confiança do torcedor naquele momento difícil (...) e a gente entendeu que esse foi o momento chave pra gente se fortalecer como equipe e como grupo e conseguir coisas grandes ainda durante essa temporada”, pontua.

O zagueiro protagonizou um momento muito repercutido pela torcida no jogo contra o Corinthians quando passou a braçadeira de capitão para Tinga no retorno do lateral aos gramados depois de quase três meses fora.

“O Tinga é um ídolo do Fortaleza, da torcida. É um cara que representa muito pro nosso torcedor dentro de campo. Ele consegue transmitir o espírito do torcedor para dentro do grupo e isso contagia. Fiquei muito feliz com o retorno dele. Naquele momento eu tive a humildade ceder a braçadeira porque ele é o capitão, é um cara que tem uma história muito positiva no clube e eu queria coroar aquele momento que ele tava vivendo diante do torcedor com braçadeira” Para a partida contra o Botafogo no domingo, o defensor destaca a importância da presença do torcedor no estádio. “Contamos muito com o apoio do nosso torcedor, será fundamental. Vai ser um jogo muito difícil porque enfrentaremos uma boa equipe, mas estaremos 100% preparados. Contamos muito que o torcedor faça aquela linda festa, nos incentive e que em 90 minutos a gente consiga fazer nosso resultado”, conclui.

