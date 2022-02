Titi descarta favoritismo do Fortaleza contra Pacajus, mas cita responsabilidade para garantir vaga

Vice-artilheiro do Fortaleza na temporada, com dois gols marcados, o zagueiro Titi conversou com à imprensa nesta segunda-feira (28) e mencinou o trabalho psicológico e de confiança do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda para a sequência de competições no ano.

"Passa muito pela mão do Vojvoda. Ele é um cara que nos cobra quase que diariamente para que que consigamos chegar no nosso melhor nível durante os treinamentos e, consequentemente, isso nos auxilia muito para chegar ainda mais preparado nos jogos. É claro que tem muita coisas que necessitam de ajustes ainda na equipe, mas estamos em um processo de evolução. É um começo de temporada, mas é sempre importante começar vencendo. Sabemos das competições que teremos pela frente, mas é pensar jogo após jogo. O próximo jogo sempre será o mais importante, independente do adversário que tiver do outro lado, nós temos uma camisa muito tradicional, um clube que busca a todo momento vencer, uma torcida que nos inflama a todo momento para ir em busca do resultado e de apresentar um bom futebol."

Com a vitória no duelo da ida, o Fortaleza se encontra numa situação confortável diante do Pacajus na quarta-feira (02) precisando de um empate para garantir vaga na semifinal do Campeonato Cearense. Na visão do zagueiro Titi, o favoritismo fica fora de campo, mas o elenco leonino sabe da responsabilidade de conquistar o resultado positivo.

"O favoritismo fica sempre fora de campo. Dentro de campo, sabemos que são onze contra onze. Sabemos que do outro lado também tem uma equipe que trabalho, que buscou e que se empenhou para estar ali. Se tratando do jogo que passou, nós buscamos chegar no nosso nível máximo durante a partida, tivemos algumas possibilidades de poder sair na frente do placar ainda no começo. Sabíamos que seria uma partida difícil, eles (Pacajus) tem uma equipe muito bem treinada. Após a partida, fui até o treinador deles e parabenizei. Realmente se via a mão do treinador, um esquema tático muito bem definido, um estilo de jogo muito bacana. Na quarta-feira, a gente sabe que precisamos estar no nosso melhor nível. Sabemos da nossa responsabilidade, precisamos encontrar uma forma de elevar ainda mais o nosso ritmo. Ainda temos alguns jogadores para estrear, para entrar no nosso estilo de jogo. E isso tudo vai nos elevar como equipe. Esperamos diante do nosso torcedor, convoco a torcida que vá à Arena Leão, que faça uma linda festa, porque nós necessitamos."

Confira à coletiva na íntegra

A partida decisiva entre Pacajus e Fortaleza acontece nesta quarta-feira (02), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O vencedor do confronto enfrentará o Ferroviário na semifinal do Campeonato Cearense.