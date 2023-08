Titi comemora retorno ao Fortaleza após cumprir suspensão: 'Sei da grandeza do confronto'

O zagueiro Titi volta a estar a disposição no Fortaleza após cumprir suspensão diante do Internacional, no último sábado (19), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o defensor cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão amarelo, retornando diante do América/MG, nesta quinta-feira (24), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no estádio Independência, às 19 horas.

Titi comemorou o retorno e espera estar em seu melhor nível para um confronto tão importante.

"Acredito muito no grupo. São muitas possibilidades para o Vojvoda, de formações e alterações, mantendo o mesmo nível. Infelizmente não pude estar diante do Inter por cartão, mas fico feliz ao retornar. Espero retornar no meu melhor nível. Sei da grandeza do confronto e precisamos estar no nosso melhor mentalmente e fazer um jogo muito inteligente".

Sobre o América, Titi avaliou como um time perigoso, de muita intensidade e que a equipe tricolor precisa jogar com inteligência.

"Se formos parar para analisar, o América faz um jogo muito intenso, é um adversário que propõe jogo, de velocidade pelos lados. Eles fizeram uma boa 1ª Fase passaram pelo Bragantino e estão em um momento bom na Sul-Americana. Na Série A, passa o que nós passamos no ano passado e tentam se recuperar. Será um jogo muito complicado e esperamos dar um passo importante rumo a classificação, que é tão almejada por nós. Decidiremos em casa, em uma linda festa diante da nossa torcida", disse ele.