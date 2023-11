Titi classifica duelo com o Cruzeiro como uma final para o Fortaleza: 'estamos preparados'

O Fortaleza vive um momento ruim na Série A do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Cruzeiro no Castelão querendo quebrar uma sequência incômoda de 6 jogos sem vencer. A partida das 18h30 deste sábado é vista como uma final para os jogadores leoninos, já que a diferença entre eles é de apenas 6 pontos. O Leão é o 12º com 43 e o time celeste abre o Z4 com 37.

O zagueiro Titi destacou a preparação leonina para o jogo e que o elenco vê o duelo como uma final.

"Sabemos das dificuldades do Cruzeiro, mas pensamos no Fortaleza. A gente entende a importância do jogo de amanhã, entendemos que, no Fortaleza, com a união entre torcida e jogadores, as coisas acontecem de maneira positiva. Queremos o estádio como um verdadeiro caldeirão, precisamos disso. Amanhã queremos retomar os caminhos das vitórias e viver momentos maravilhosos no nosso clube. Assim como para o Cruzeiro é uma final, para nós também", disse ele.

Parte física

Indagado sobre o desgaste físico do elenco do Fortaleza, Titi afirmou que o grupo está preparado para o jogo.

"Se a gente pensar jogo a jogo, e entender a temporada do futebol brasileiro, é de dificuldade extrema, sem tempo para trabalhar de um jogo para o outro. O Fortaleza é a equipe que mais jogou. Mas estamos fisicamente estamos muito preparados, respondendo o que o Vojvoda nos pede a cada jogo. Ele nos pede para que a gente se prepare para o jogo em questão sem pensar no seguinte. Ele quer que todo mundo esteja preparado para entrar e jogar", explicou.

Oscilação

O zagueiro também comentou sobre o momento da defesa, que vem sofrendo muitos gols e a oscilação que a equipe vive. Tite preferiu falar sobre o time como um todo e não apenas um setor, apesar de admitir que sofrer muitos gols incomoda.

"Trabalhamos no todo. A equipe é um todo. Não se fala só do sistema defensivo, como parte separada da equipe. Todos ajudam a marcar, e quando a equipe ataca a gente tenta auxiliar. Nos incomoda muito sofrer gols, somos defesa sólida, apesar dos últimos jogos, sofremos gols que não esperávamos em alguns jogos e estamos preparados".