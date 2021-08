Titi atribui boa fase do Fortaleza a trabalho de longo prazo; veja entrevista exclusiva à Verdinha

O zagueiro Titi atribuiu a boa fase do Fortaleza, que hoje ocupa a terceira colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, ao trabalho de longo prazo que vem sendo realizado tanto pela direção do clube quanto pelo atual treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda.

Assista à entrevista completa

Durante entrevista à Rádio Verdes Mares, o jogador comentou que o ambiente criado pela direção do Fortaleza tem ajudado a dar mais tranquilidade ao elenco, considerando tanto a estabilidade de trabalho quanto ao modelo de treinamento e operações fora de campo.

"Primeiro, a gente tem de dar os parabéns ao clube, que faz um trabalho de longo prazo e hoje colhe os frutos, começando pelo Marcelo Paz (presidente) e outros diretores que fazem ambiente muito bom. E quando você traz um treinador que tem princípios e valores e junta isso ao fato de todos estarem focados nos mesmos objetivos e isso cria uma energia muito bacana", disse o zagueiro.

Ele elogiou a estrutura física do clube e a equipe de análise de rendimento que auxilia a comissão técnica.

Contato com o treinador

Além dos esforços da diretoria,Titi elogiou a preparação de Juan Pablo Vojvoda para entender as capacidades do elenco e como cada atleta poderia render mesmo antes de iniciar o período como treinador da equipe.

Segundo Titi, a análise prévia do técnico argentino possibilitou uma boa organização do elenco, além de escolhas certeiras de esquema tático desde os primeiros jogos. Com essa leitura individual dos atletas, o zagueiro afirmou que Vojvoda vem sendo capaz de preparar o elenco de forma precisa para cada jogo durante a temporada.

Titi zagueiro do Fortaleza O mais difícil é entender o que você na mão naquele momento, e o Vojvoda entendeu o que ele tinha naquele momento. Ele entendeu que ele tinha um setor defensivo muito forte, alas bons, e o grupo como um todo. Quando você tem um treinador que entende o que você pode produzir e como automaticamente você sobe o nível", disse.

"Eu acompanhava o Fortaleza antes de vir e eu via muitos jogadores que pareciam estar sem confiança. E o Vojvoda buscou entender o que era o clube e soube aproveitar cada um e como cada um poderia render", completou.

Tratamento pessoal

Além do trabalho tático, Tite elogiou o trato de Juan Pablo Vojvoda com os jogadores. Com conversas diárias sobre os jogos somados a bons discursos de motivação, o treinador tem conseguido dar confiança ao elenco.

"Ele dá muita liberdade para cada um de nós. E quando você dá essa liberdade, mas mantém um grupo de 25 jogadores preparados para jogar a situação rende. Alguns jogadores podem nem ser relacionados, mas eles sabem que daqui 1 ou 2 jogos eles podem ter a oportunidade de jogar, e é verdade. O Vojvoda fala isso todos os dias e a gente sabe que é verdade", comentou.