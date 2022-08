Tite vai acompanhar Fluminense x Fortaleza visando convocação para amistosos da Seleção

Técnico da Seleção Brasileira, Tite, e o filho Matheus Bachi, auxiliar, vão acompanhar o duelo entre Fortaleza e Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será no Maracanã, nesta quarta-feira (17). A cem dias da estreia da Canarinho na Copa do Mundo, a comissão técnica definiu um calendário de observações 'in loco', pensando na convocação para os amistosos de setembro.

Com os amistosos de setembro, os últimos antes do torneio, Tite ressaltou que a lista final para o Mundial do Catar segue aberta. Dez jogos distribuídos entre Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, França e México, que serão realizados até o próximo dia 28, terão pelo menos dois integrantes do grupo de trabalho da Seleção. Além disso, treinamentos do Benfica (POR) e do Pumas (MEX) também serão acompanhados.

"Não podemos estar fechados porque 100 dias é um período longo e estamos falando de uma Copa diferente das outras em diversos aspectos, especialmente físicos, com jogos de três em três dias. Cabe à nossa comissão, dentro dos nossos limites éticos, orientarmos os atletas para buscarem a melhor preparação e levantarmos o máximo de informações. Os atletas competem lealmente entre eles e sabem disso", ressaltou Tite.

O Fortaleza foi derrotado no primeiro jogo por 1 a 0, na Arena Castelão. Na casa do Fluminense, a equipe comandada por Vojvoda vai buscar virar o placar e conquistar a vaga na semi da Copa do Brasil.

A Copa do Mundo vai começar no dia 20 de novembro, no Catar. O Brasil estreia contra a Sérvia, dia 24. Veja a tabela dos jogos da seleção aqui.

Confira abaixo a agenda completa de observações:

17/08 - Athlético Paranaense x Flamengo (Cleber Xavier e César Sampaio)

17/08 - Fluminense x Fortaleza (Tite e Matheus Bachi)

21/08 - Palmeiras x Flamengo (Tite e Cleber Xavier)

21/08 - Atlético de Madrid x Villareal (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

21/08 - Pumas x Santos Laguna (César Sampaio e Guilherme Passos)

23/08 - Benfica x Dínamo Kiev (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

24/08 - Pumas x Tigres (César Sampaio e Guilherme Passos)

27/08 - Juventus x Roma (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

27/08 - Arsenal x Fulham (Tite e Juninho Paulista)

28/08 - PSG x Mônaco (Tite e Juninho Paulista)

Legenda: Tite vai acompanhar o jogo de volta entre Fortaleza e Fluminense, no Maracanã. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

