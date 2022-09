Tite testa Seleção Brasileira com quatro atacantes e Militão na lateral-direita; veja escalação

A Seleção Brasileira realizou nesta terça-feira (20), na França, o 1º treino com todos os convocados por Tite para os amistosos da Data Fifa. No dia anterior, o técnico trabalhou com 23 dos 26 convocados, sem a presença dos atletas do futebol brasileiro: meia Éverton Ribeiro e atacante Pedro (Flamengo), e o goleiro Weverton (Palmeiras).

Tite usou a primeira atividade com todos os jogadores para fazer alguns testes e montou o time titular com Eder Militão na lateral direita, posição que o zagueiro do Real Madrid exerceu nos tempos de São Paulo e no Porto-POR.

O time titular da Seleção Brasileira teve: Alisson; Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison.

No último amistoso da Data Fifa de junho, quando o Brasil goleou o Coreia do Sul por 5 a 1 e venceu o Japão por 1 a 0, Tite optou por uma dupla de volantes formada por Casemiro e Fred.

Amistosos do Brasil

Os amistosos do Brasil de setembro são os últimos antes da Copa do Mundo do Catar, com início em 20 de novembro. O primeiro desafio será diante de Gana, no Estádio Océane, em Le Havre, às 15h30 de sexta (23). Os ingressos para a partida já estão esgotados, portanto o Océane receberá a capacidade máxima, cerca de 30 mil torcedores.

Depois, o Brasil enfrenta a Tunísia, na próxima terça-feira, dia 27, às 15h30. O jogo será realizado em Paris, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, e as entradas também já estão esgotadas.