Tite recusa Corinthians e clube segue no mercado buscando novo treinador

A diretoria corintiana entrou em contato com Tite para comandar o Corinthians na temporada de 2023. Porém, o treinador recusou a proposta do Timão e alegou que não tem vontade de atuar no Brasil neste ano. O técnico ainda agradeceu a oportunidade e deixou claro que no futuro há possibilidade de voltar a comandar a equipe paulista.

A conversa entre clube e Tite não chegou a discutir valores de salário, mas foi esclarecido que para ter o treinador de volta ao clube, o Timão estava disposto a firmar um contrato de até quatro temporadas.

Contrária a situação de Cuca, a torcida alvinegra paulista se mobilizou nas redes sociais a favor do retorno de Tite ao comando do Timão. O treindor falou para pessoas próximas que há uma dificuldade em dizer "não" ao Corinthians.

Após a recusa de Tite, a diretoria do Corinthians segue no mercado em busca de um novo nome para asusmir o comando do alvinegro. Os diretores já tem nomes especulados e pretendem avançar nas conversas ainda nesta sexta-feira, (28).

LEIA MAIS Jogada CBF vai aguardar resposta de Carlo Ancelotti sobre Seleção Brasileira até maio