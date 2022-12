Tite recebe propostas para 2023 após saída da Seleção Brasileira

O técnico Tite recebeu cinco propostas do mercado após o fim da Copa do Mundo de 2022. Livre no mercado depois da saída da Seleção Brasileira, eliminada nas quartas de final do Mundial do Catar para a Croácia, o treinador entrou no radar internacional para um novo trabalho em 2023. A informação é do UOL.

Os contatos com o staff do comandante foram de três seleções e dois times da Europa. O desejo de Tite era tirar seis meses de descanso, mas o peso das ofertas podem mudar a decisão do treinador.

A tendência é que Tite volte a trabalhar só no exterior. O profissional de 61 anos teve grande passagem pelo Corinthians, com o título do Mundial de Clubes em 2012, e busca um novo mercado.

Novo técnico do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia nomes para substituir Tite no comando da Seleção. Dois nomes já foram consultados informalmente pela entidade: além de Pep Guardiola, do Manchester City, Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O italiano se mostrou aberto a conversas. A informação é do UOL Esporte. O espanhol não demonstrou interesse em assumir a Amarelinha com foco no Mundial de 2026. Inclusive, até renovou o contrato com o City até junho de 2025. Por outro lado, Ancelotti aguarda apresentação de um projeto para poder avançar em uma negociação. A condição, no entanto, é que o treinador só aceita tratar do tema no fim da temporada da Europa.