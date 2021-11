Tite promove quatro mudanças na Seleção Brasileira para o jogo com a Colômbia

A seleção brasileira que enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira terá quatro alterações na escalação inicial em relação ao time que goleou o Uruguai por 4 a 1, em outubro, em Manaus. Retornam o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, o lateral-direito Danilo e o volante Casemiro. A partida será disputada a partir das 21h30 na Neo Química Arena, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Na goleada em Manaus, Marquinhos deu lugar a Lucas Veríssimo porque estava suspenso. Casemiro não se apresentou para os jogos de outubro da seleção porque estava com problemas particulares e Fabinho jogou em seu lugar contra os uruguaios. Naquela partida, Tite optou por escalar Ederson no gol e Emerson na lateral direita.

Escalação

A seleção vai começar a partida contra os colombianos com Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar A definição ocorreu no treino desta tarde no CT Joaquim Grava, do Corinthians, o último antes da partida.

Gabriel Jesus vive longo jejum de gols com a camisa da seleção, mas Tite não abre mão de seu futebol.

"O Gabriel é um atacante ou 9 ou 7. Tem versatilidade, é um jogador que tem mais virtudes físicas e técnicas para executar uma ou outra função. O fazer gol é muito das oportunidades que surgem", disse nesta quarta-feira em entrevista coletiva.

Pontuação

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 31 pontos - 10 vitórias e um empate, justamente contra a Colômbia. Os colombianos estão em quarto lugar, com 16 pontos.