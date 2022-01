Tite indica entrada de jovens na escalação do Brasil para enfrentar o Paraguai

O Brasil deve ter uma escalação diferente quando entrar em campo contra o Paraguai, nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Em entrevista coletiva nesta segunda, o técnico Tite indicou mudanças na equipe titular que ficou no empate com o Equador em 1 a 1 na última quinta-feira, mas não revelou os nomes que irão a campo.



"Compreendo a importância para vocês todos a divulgação. Vamos passar para os atletas. Vocês vão ter condição de acompanhar o treinamento e definição da equipe na parte da tarde", afirmou o treinador, que indicou levar atletas mais jovens para a partida



"Quando a gente se sente apoiado, a tua possibilidade de desempenho é maior. Quando você vai para um local que te incentiva, você sente isso. É uma forma da equipe e esses jovens, e vão ter bastante jovens, de se sentirem confiantes. Que a camisa amarela seja responsabilidade, mas confiança."



Tite indicou que a mistura de jogadores mais experientes e mais jovens será uma tendência na seleção até a Copa. "Equilíbrio entre a parte mental e física, experiência e jovem. Essa mescla estamos tendo tempo de oportunizar mais, diferente de 2016 (quando ele assumiu a seleção). Hoje há esse tempo. Inclusive por que fizemos campanha que deu oportunidade para chegar dessa forma. Estamos deixando de lado adversário? Não. Tudo que ser bom, bola parada, jogo coletivo. Mas a situação nos dá oportunidade de fazer isso com jovens."



Questionado sobre o empate por 1 a 1 com o Equador, cuja arbitragem foi confusa - o goleiro Alisson foi expulso duas vezes, mas seguiu em campo após revisões do VAR -, Tite admitiu que pressionou a arbitragem para checar o vídeo durante a partida disputada na quinta-feira.

"Foi um jogo acidentado e permito fazer uma inconfidência. Quando fui para o lado e pedindo, firme, mas educado, que o árbitro olhasse o VAR, o (técnico do Equador, Gustavo) Alfaro disse para mim: 'Tite, é o jogo da nossa vida'. Eu disse: 'Eu sei, mas é a vida do atleta que quer ir para a Copa'. Cada um tem seu contexto. Teve uma série de acidentes. Gostaria de prever e ficar mais tranquilo aos jogos. Talvez seja esse um dos objetivos da minha carreira toda. Que quando a coisa não dá certo, eu melhorar."do Catar e pode usar as próximas partidas do torneio para testes em diferentes setores. Tite já deu oportunidades a 60 jogadores no ciclo para o Mundial deste ano.Dos 26 atletas convocados neste para a atual Data Fifa, apenas o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, não fez sua estreia com a camisa da seleção. Ele pode receber uma oportunidade contra o Paraguai já que Éder Militão cumprirá suspensão.Outras mudanças já confirmadas serão nas laterais. Na direita, Emerson Royal foi expulso contra o Equador e será substituído por Daniel Alves. E, na esquerda, Alex Sandro testou positivo para a covid-19 e virou desfalque. Alex Telles deve ser a opção para o setor.