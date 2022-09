Tite explica esquema ofensivo e aposta em equilíbrio para Seleção Brasileira funcionar

O quinteto ofensivo que Tite levará a campo contra Gana, nesta sexta-feira (23), às 15h30, no jogo de preparação da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Catar, vai funcionar caso haja equilíbrio. A avaliação é do treinador, que entende valer a pena correr risco ao escalar Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Vinicius Junior e Richarlison.

Tite Técnico da Seleção Brasileira "O Paquetá é um segundo meio-campista que te traz um senso de criatividade, mas ao mesmo tempo ele te traz um lateral-direito que te dá um equilíbrio defensivo. Ela é criação e gol os nossos objetivo, mas é ter ao mesmo tempo consistência. Nesse equilíbrio a equipe está mais perto de vencer".

Rotulado no passado de retranqueiro e conservador, Tite avisou que foi e é, na verdade, "faceirinho", termo comumente usado no Rio Grande do Sul. Ser um técnico faceiro denota, para os gaúchos, privilegiar sempre o futebol ofensivo.

"Sou faceirinho. Eu fui campeão gaúcho com o Caxias jogando no 4-3-3. Ganhando de 3 a 0 do Grêmio do Ronaldinho. Campeão com o Grêmio contra o Corinthians por 3 a 1. Campeão com o Corinthians batendo todos os recordes", disse.

Após encarar Gana, o Brasil volta a jogar na terça-feira (27), quando enfrenta a Tunísia, em Paris, às 15h30 (de Brasília).

Leia mais Jogada Tite define Seleção Brasileira com quinteto ofensivo para enfrentar Gana