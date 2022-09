Tite escala Seleção Brasileira com 'super ataque' para enfrentar Gana; veja escalação

A Seleção Brasileira encerrou preparação nesta quinta-feira (22) para enfrentar Gana, em amistoso na França em preparação para a Copa do Mundo de 2022. A bola rola às 15h30, nesta sexta (23), e terá o Brasil com um sistema ofensivo e uma improvisão na lateral-direita, com o zagueiro Éder Militão.

A provável escalação terá: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison. O técnico Tite faz os últimos testes para o Mundial.

A atividade foi fechada para a imprensa e contou com trabalhos táticos e esboço da bola parada. Os possíveis esquemas são 3-5-2 e o 4-4-2 - a definição será testada em campo contra a equipe africana.

Próximos jogos

O Brasil enfrenta Gana e Tunísia nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O segundo confronto será na próxima terça-feira (27), às 15h30, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

Os adversários também estão classificados para o Mundial. Os ganeses participam do Grupo D, com França, Austrália e a Dinamarca. Já os tunisianos integram o Grupo H, com Portugual, Uruguai e Coreia do Sul.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (TV Verdes Mares) e do SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.