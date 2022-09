Tite escala Brasil com novidades para enfrentar Tunísia; veja escalação

O técnico Tite escalou o Brasil para enfrentar a Tunísia nesta terça-feira (27), em Paris, com novidades: o lateral-direito Danilo e o volante Fred iniciam no time titular, enquanto Militão e Vinícius Júnior começam no banco de reserva.

A equipe terá Lucas Paquetá mais avançado, atuando pelo lado esquerdo, mas com liberdade para flutuar em campo. O meio-campista Neymar segue centralizado.

O duelo marca o encerramento da Data FIFA de outubro para a Seleção Brasileira. Diante dos tunisianos, o Brasil disputará o último confronto antes da Copa do Mundo do Catar.

A partida será disputada no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), às 15h30 (horário de Brasília).

Escalação do Brasil

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Fred e Neymar; Paquetá, Raphinha e Richarlison.

Legenda: Escalação do Brasil contra a Tunísia Foto: Divulgação / CBF