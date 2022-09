Tite escala Brasil com Militão improvisado e quinteto ofensivo; veja escalação

O técnico Tite escalou o Brasil com o zagueiro Éder Militão improvisado na lateral-direito e com Paquetá, Neymar, Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison compondo o setor ofensivo. O esquema será utilizado pela 1ª vez pelo treinador brasileiro nesta sexta-feira (23) contra a Gana, no amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar.

A equipe mantém o sistema defensivo com Marquinhos e Thiago Silva. Alex Telles compõe a lateral-esquerda, enquanto Casemiro está mantido como volante.

O zagueiro Thiago Silva será o capitão brasileiro diante da Gana.

A partida será disputada no Stade Océane, em Le Havre, na França.

Veja escalação do Brasil

Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Paquetá e Neymar Júnior; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Técnico: Tite.

🇧🇷 #SeleçãoBrasileira escalada para o duelo contra Gana 🇬🇭



Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Paquetá e Neymar; Vini Jr, Richarlison e Raphinha.



A bola rola às 15h30! Vamos, Brasil!!! pic.twitter.com/rexzGBd9eq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2022

Veja escalação de Gana

Wallacot; Odoi, Rahman, Djiku e Amartey; Partey, Kudus e Ayew; Sulemana, Gyan e Ayew. Técnico: Otto Addo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil