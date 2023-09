Tite é o favorito para assumir o Corinthians após demissão de Luxemburgo

O Corinthians anunciou, na tarde dessa quarta-feira (27), a demissão de Vanderlei Luxemburgo e a diretoria do Timão já trabalha um nome para assumir o comando do alvinegro paulista. Tite, ex-treinador, da seleção brasileira, é o favorito para assumir a função.

O ídolo do Timão respondia os contatos de Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, com a mesma frase, de que não queria trabalhar no futebol brasileiro em 2023. Nos últimos dias, o agente de Tite, Gilmar Veloz, recebeu o aval do treinador para dar continuidade às conversas com o Flamengo que havia sido iniciadas.

Tite não gosta de de negociar com times que possuem um colega empregado, como é o caso do Flamengo, que ainda tem Sampaoli no comando, e isso tem criado expectativas no Corinthians e na torcida alvinegra.

O próximo confronto do Corinthians será contra o São Paulo, no sábado (30), às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A.