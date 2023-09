Tite e comissão técnica já assumem acerto com Flamengo, diz jornal

O técnico Tite e sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Cleber Xavier e Matheus Bachi e pelo preparador físico Fábio Mahseredjian, já assumem acerto com o Flamengo. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o time carioca está otimista e já recebeu um sinal positivo do ex-treinador da Seleção Brasileira para avançar e fechar a contratação. Segundo uma fonte, "tudo caminha normalmente".

O nome de Tite foi o escolhido para iniciar o processo de reformulação do Flamengo no último ano da gestão de Rodolfo Landim, atual presidente rubro-negro, que deixa o cargo ao fim de 2024. Para os dirigentes, o técnico gaúcho é o ideal para recuperar a equipe na Série A, garantindo a vaga na Libertadores de 2024, e voltar a ganhar títulos no próximo ano.